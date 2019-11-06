Бородянський має намір ініціювати введення кримінальної відповідальності для журналістів

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський має намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

Про це він повідомив на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, передають Українські Новини.

"Я можу сказати про те, що відповідальність журналіста за неправдиву або маніпулятивну інформацію також має бути посилена", - сказав міністр.

Бородянський зазначив, що буде ініціювати реєстрацію законопроекту про відповідні зміни в адміністративний і кримінальний кодекс.

"Про поняття і критерії про маніпуляції громадською думкою, маніпуляції суспільною свідомістю і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за маніпулювання, замовлення такого маніпулювання, за здійснення такого маніпулювання", - заявив чиновник.

Міністр додав, що межа між свободою слова і маніпуляцією тонка, а держава має знайти баланс між свободою слова та захистом від маніпуляцій.

Як повідомляли Українські Новини, на вимогу НСЖУ Рада вирішила провести парламентські слухання з безпеки журналістів.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) поділяє справедливу стурбованість багатьох журналістів і редакцій так званим "антирейтинг новин" - результатами моніторингу якості новин в онлайн-ЗМІ, проведеного громадською організацією (ГО) "Інститут масової інформації" (НІМІ) спільно з веб-сайтом Texty.org.ua.