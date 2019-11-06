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06 листопада 2019, середа, 13:00 17
Суспільство 2019-11-06T15:15:03+02:00
Українські Новини
Головне держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі

Головне держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі

Володимир Зеленський, Білорусь, серіал, Слуга народу

Головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1" у вечірній прайм-тайм покаже український серіал "Слуга народу", де в головній ролі знявся Володимир Зеленський, який пізніше став президентом України. Про це повідомили в прес-службі Белтелерадіокомпанії.

"Всі сезони цього багатосерійного фільму глядачі" Білорусь 1 "зможуть побачити у вечірній прайм-тайм - о 20:00 з понеділка по п'ятницю. В ефір виходитиме два епізоди картини" Слуга народу"", - повідомляє телерадіокомпанія.

 

Трьохсезонний комедійний серіал загальною тривалістю 9,5 годин розповідає про те, як проста людина з народу, шкільний вчитель Василь Голобородько раптово стає президентом - завдяки випадковому відео, викладеному в інтернеті його учнем.

Як повідомляли Українські Новини, 27 березня, відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому головну роль виконав тоді ще кандидат в Президенти Володимир Зеленський.

Далі Володимир Зеленський став президентом України - за нього проголосували 73,22% (13,5 млн) українських виборців.

Так, раніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.

Тим часом Зеленський викликав шквал критики в соцмережах після ефіру 1+1.

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