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06 листопада 2019, середа, 12:36 19
Суспільство 2019-11-06T15:00:04+02:00
Українські Новини
У Чернігівській області застрелили червонокнижного лося і відпиляли йому ріг

У Чернігівській області застрелили червонокнижного лося і відпиляли йому ріг

Лось, Червона книга, Полювання

Червонокнижного вбили лося в перший день полювання у Чернігівській області. Ці тварини потрапили в Червону книгу в 2017 році. Їх в Україні залишилося близько 4,5 тисяч. Про це повідомляє ТСН.

Молоде тварина виявили місцеві мисливці, вони викликали єгерів, а ті - поліцію. Після того, як люди пішли, лось помер. Виявилося, що у нього було кульове поранення.

Слідча група виявила 3-річного лося з одним рогом і вагою 300 кілограмів вже неживим.

В той день у цьому районі полювали мешканці двох сусідніх сіл - Махнівки і Омбиша. Лосі - тварини витривалі, і навіть пораненими можуть пройти до 5 кілометрів.

"Фахівці встановили, що тварина було вбито свинцевою кулею, яка знищується при попаданні, тому з уламків неможливо ідентифікувати, з якої зброї стріляли. Це можна було б зробити по гільзі, але її слідчі не знайшли. Знайти рушницю, з якого взагалі в той день стріляли, було б чи не єдиною зачіпкою, тому лісники проводять своє розслідування. На цьому тижні хочуть зібрати всіх мисливців разом", - сказано в сюжеті.

За вбивство червонокнижного лося винуватцеві загрожує 130 тисяч гривень штрафу. За цей рік на Чернігівщині було вбито чотири сохатих, але жодного браконьєра не знайшли. 

Нагадаємо, що Червона книга не втратить лося: Верховний суд залишив тварина під охороною.

Раніше Окружний адміністративний суд виключив лося з Червоної книги України і дозволив полювання на тварину, тим самим задовольнивши позов компанії, підконтрольній співвласнику магазинів "АТБ" Євгену Єрмакову.

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