ДТЕК розмістив "зелені" єврооблігації на 325 млн євро

Компанія "ДТЕК ВДЕ" розмістила 5-річні єврооблігації, спрямовані на фінансування проектів у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на 325 млн євро зі ставкою 8,5% річних.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що "ДТЕК ВДЕ" першим серед українських компаній розмістив 5-річні "зелені" єврооблігації на 325 млн євро зі ставкою 8,5% річних.

Повідомляється, що єврооблігації увійдуть до лістингу з 12 листопада на біржі EuronextDublin.

"Зелені" єврооблігації - це новий інструмент для українських компаній, щоб залучити інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики. Їх успішне розміщення, безумовно, це успіх всієї команди ДТЕК", - зазначив генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко.

При цьому він зазначив, що дебютне залучення "зелених" єврооблігацій дає дієвий фінансовий механізм для переходу України до енергобалансу з більш низьким СО2.

Також повідомляється, що кошти, залучені від розміщення "зелених" єврооблігацій, будуть спрямовані виключно на існуючі та майбутні проекти "ДТЕК ВДЕ" у відновлюваній енергетиці.

Крім того, ДТЕК запровадить систему публічної звітності, яка буде відображати розподіл коштів по проектах і опис самих проектів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДТЕК розглядав можливість залучення інвестицій в проекти ВДЕ шляхом розміщення єврооблігацій.