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06 листопада 2019, середа, 11:45 10
Економіка 2019-11-06T11:49:21+02:00
Українські Новини
ДТЕК розмістив "зелені" єврооблігації на 325 млн євро

ДТЕК розмістив "зелені" єврооблігації на 325 млн євро

Рінат Ахметов, Відновлювані джерела енергії, єврооблігації, DTEK Renewables B.V., ДТЕК ВДЕ
Відновлювана енергетика (ілюстрація). Фото: epravda.com.ua
Відновлювана енергетика (ілюстрація). Фото: epravda.com.ua

Компанія "ДТЕК ВДЕ" розмістила 5-річні єврооблігації, спрямовані на фінансування проектів у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на 325 млн євро зі ставкою 8,5% річних.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що "ДТЕК ВДЕ" першим серед українських компаній розмістив 5-річні "зелені" єврооблігації на 325 млн євро зі ставкою 8,5% річних.

Повідомляється, що єврооблігації увійдуть до лістингу з 12 листопада на біржі EuronextDublin.

"Зелені" єврооблігації - це новий інструмент для українських компаній, щоб залучити інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики. Їх успішне розміщення, безумовно, це успіх всієї команди ДТЕК", - зазначив генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко.

При цьому він зазначив, що дебютне залучення "зелених" єврооблігацій дає дієвий фінансовий механізм для переходу України до енергобалансу з більш низьким СО2.

Також повідомляється, що кошти, залучені від розміщення "зелених" єврооблігацій, будуть спрямовані виключно на існуючі та майбутні проекти "ДТЕК ВДЕ" у відновлюваній енергетиці.

Крім того, ДТЕК запровадить систему публічної звітності, яка буде відображати розподіл коштів по проектах і опис самих проектів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДТЕК розглядав можливість залучення інвестицій в проекти ВДЕ шляхом розміщення єврооблігацій.

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