ДТЭК выпустит "зеленые" еврооблигации

Компания "ДТЭК ВИЭ" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций с целью инвестирования проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"ДТЭК ВИЭ" рассматривает возможность выпуска "зеленых" бондов, чтобы привлечь средства в существующие и будущие проекты в возобновляемой энергетике", - говорится в нем.

При этом отмечается, что привлеченные средства не будут использованы для какой-либо деятельности, связанной с угольной промышленностью или ископаемым топливом.

Также ДТЭК намерен внедрить систему публичной отчетности, в которой будут отображаться распределение средств по проектам и описание самих проектов.

"ДТЭК ВИЭ" обязался проводить ежегодный аудит независимым аудитором, таким как Sustainalytics, который провел экспертизу компании и оценивает (ежегодный аудит) как лучшую рыночную практику", - отметили в Sustainalytics.

В свою очередь в ДТЭК подчеркнули, что привлечение еврооблигаций в проекты ВИЭ продемонстрирует мировым инвесторам профессионализм украинских компаний и даст рабочий механизм для финансирования проектов по переходу страны к энергобалансу с более низким СО2.

При этом компания рассматривает возможность размещения стандартных еврооблигаций, привлекаемых в проекты ВИЭ.

Sustainalytics является мировым лидером в исследованиях и рейтинговании компаний и организаций в области ESG (Environmental. Social. Governance) и корпоративного управления.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК планирует выпуск еврооблигаций на более 300 млн долларов.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.