Населення нарощує грошові перекази всередині країни

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у січні-вересні зріс на 35% до 140 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

За дев'ять місяців 2019 через системи переказу коштів у межах України переведено майже 140 млрд гривень або 5,3 доларів в еквіваленті.

Це більш ніж на третину (35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (89%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами.

Найбільший обсяг переказів в межах України (понад 67%) здійснили дві системи переказу коштів - FORPOST (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") та Поштовий переказ (АТ "Укрпошта").

З початку 2019 через системи переказу коштів в Україну надійшло понад 1,7 млрд доларів в еквіваленті (дані не включають інформацію про перекладах, здійснених через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення), що на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року.

Таке незначне коливання пов'язано з сезонними чинниками.

загалом, протягом 9 місяців 2019 в Україні транскордонні перекази фактично здійснювали 9 систем переказу коштів, з них 2 - створені резидентами і 7 - створені нерезидентами (4 системи з США, по системі 1 - з Грузії, Канади, Азербайджану).

Найбільше коштів перераховано з США та Ізраїлю.

Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів - резиденти США.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні населення знову почало скуповувати валюту і купив її на 91,5 млн доларів більше, ніж продало.

В Україні масово підробляють банкноти 500 гривень.