Емма Вотсон через наближення 30-річчя поскаржилася на тиск суспільства, стрес і тривогу

Акторка Емма Вотсон, відома за роллю Герміони в серії фільмів про Гаррі Поттера, розповіла, що із наближенням 30-річного віку, її життя наповнилося тривогою та стресом.

Еммі Вотсон 30 років виповниться у квітні, через це акторка зазначає, що відчуває на собі тиск. В суспільстві підсвідомо очікують, що людина "має" чогось досягти до настання цього віку, пише "ВВС-Україна" з посиланням на інтерв'ю Вотсон британському виданню Vogue.

"Якщо в тебе немає чоловіка, якщо в тебе немає дитини… Це просто неймовірна тривога", - сказала вона..

Водночас, каже Вотсон, вона почувається щасливою наодинці, і називає цей стан "сама собі партнер" (being self-partnered).

Акторка зізнається, що раніше не вірила в те, що можна одночасно бути самотньою і щасливою: "Я вважала, що це якась маячня. Це зайняло багато часу, але я дуже щаслива [бути самотньою]".

Останній рік, каже вона, був для неї особливо непростим.

"Я відчувала щось на кшталт "Чому всі приділяють так багато значення моменту виповнення 30 років? Це не така вже й велика подія".

"Якщо ви не побудували будинок, якщо у вас немає чоловіка, немає дитини, вам вже виповнилося 30, а ви ще не перебуваєте на якомусь неймовірно безпечному, стабільному етапі вашої кар'єри або ви все ще в пошуках… Це просто неймовірна тривога", - пояснює Вотсон.

Акторка, найбільш відома за роллю у серії фільмів про Гаррі Поттера, наразі також є послом доброї волі ООН, а також підтримує кампанію He For She, яка виступає за гендерну рівність в усьому світі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Емма Вотсон збиралася сама зробити пропозицію своєму хлопцеві.

Актриса Емма Вотсон стала отримувати погрози від хакерів після того, як виступила в Нью-Йорку з промовою на захист прав жінок. Хакери обіцяють опублікувати її оголені фото.