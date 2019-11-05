Українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році

З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло понад 1,7 мільярда доларів в еквіваленті, найбільше коштів перераховано з США та Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Економічна правда.

Наголошується, що ця сума на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання Нацбанк пов'язує з сезонними факторами.

Транскордонні перекази в Україну фактично здійснювали 9 систем переказу коштів, з них 2 – створені резидентами і 7 – створені нерезидентами (4 системи із США, по системі 1-з Грузії, Канади, Азербайджану). Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.

В межах України перераховано майже 140 млрд грн, або 5,3 млрд дол в еквіваленті. Це більш ніж на третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (89%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами. Найбільший обсяг переказів в межах України (понад 67%) скоїли дві системи переказу коштів – FORPOST (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") та Поштовий переказ (АТ "Укрпошта").

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Тим часом також повідомлялося, що трудові мігранти перевели в Україну рекордну суму.