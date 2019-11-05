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  • У Балтійському морі знайшли майже тисячу пляшок елітного коньяку і лікеру 100-річної давності
05 листопада 2019, вівторок, 19:52 9
Європа 2019-11-05T21:30:45+02:00
Українські Новини
У Балтійському морі знайшли майже тисячу пляшок елітного коньяку і лікеру 100-річної давності

У Балтійському морі знайшли майже тисячу пляшок елітного коньяку і лікеру 100-річної давності

Алкоголь, Коньяк, Балтійське море

На дні Балтійського моря знайшли 900 пляшок рідкісного коньяку та лікеру. Алкоголь переправлявся з Франції до Російської імперії в 1917 році. Шведський пароплав, який перевозив вантаж російського царя Миколи II, був затоплений німецьким підводним човном, так як алкоголь у той час вважався контрабандною продукцією. Про це повідомляє The Local.

Уламки корабля були виявлені в 1999 році, проте довгий час дайвери не могли дістатися до вантажу через небезпеку.

Після декількох років приготувань шведські та ісландські дайвери об'єднали зусилля і підняли з дна близько 600 пляшок коньяку De Haartman & Co і 300 пляшок лікеру Benedictine.

Видання також звертає увагу на історичну цінність знахідки: знайдений коньяк більше не випускається.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Грузії знайшли найдавніші зразки вина.

Тим часом на МКС відправлять 12 пляшок французького вина, щоб вивчити вплив космосу на алкоголь.

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