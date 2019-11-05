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05 листопада 2019, вівторок, 19:28 4
Економіка 2019-11-05T22:03:40+02:00
Українські Новини
Українці стали активно реєструвати розмитнені автомобілі

Українці стали активно реєструвати розмитнені автомобілі

Розмитнення

минулого місяця українці зареєстрували 27 000 старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з торішнім жовтнем реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду збільшилися в 2,3 рази. Про це повідомляє Укравтопром.

Це максимальний результат, не вважаючи перші три місяці року, коли за пільговими ставками активно легалізувалися "евробляхеры".

Найбільше серед цих машин було автомобілів марки Volkswagen. Протягом жовтня українську прописку отримали відразу 4400 старих "фольксвагенів". Другий по популярності була чеська Skoda, в активі якої 2400 українських реєстраційних номерів.

На третьому місці Ford – 2300 автомобілів цієї марки в жовтні поміняли своїх іноземних власників на українських. Також в ТОП-5 брендів ввезених легкових автомобілів з пробігом потрапили: Renault – 2200 шт. і OPEL – 1800 шт.

Всього з січня по жовтень в Україні було зареєстровано 349 000 старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що більш ніж в 4 рази вище за показник річної давності.

Як повідомляли Українські Новини, штраф за нерозмитнені "евробляхи" повинен був вступити в дію ще 22 серпня.

Спочатку штрафи повинні були ввести в травні 2019 року, але парламент вирішив відстрочити їх на три місяці.

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