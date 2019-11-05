Льовочкін в Золотому заявив, що розведення військ має продовжитися

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін під час моніторингової поїздки до Золотого (Луганська область) заявив, що розведення військ на Донбасі має тривати, бо це є єдиним шляхом до миру.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Головна мета – це підтримка мирного процесу. Ця поїздка показала, що після розведення військ в Золотому, тут все абсолютно нормально й розведення військ повинне продовжуватися, тому що це складова мирного процесу. Вже всім зрозуміло, що без миру не буде успіху, не буде розвитку нашої країни", – сказав Льовочкін.

Народний депутат зазначив, що розведення сил в Золотому стане ще одним кроком до миру в Україні. За його словами, припинення військового конфлікту на Донбасі має стати пріоритетом у роботі всіх політичних сил.

"Ми приїхали підтримати і військових, і місцеве населення та показати, що мирний процес – це головний пріоритет у роботі всіх політичних сил. Тому що і Президент Зеленський, і "Слуга народу", і "Опозиційна платформа - За життя" та інші партії були обрані людьми до парламенту з однією метою – якомога швидше принести мир в Україну. Розведення військ – реальні кроки та це має тривати, все має бути, як можна швидше, тому що Україні як можна швидше потрібен мир", – підкреслив політик.

За його словами, є всі підстави для того, щоб найближчим часом завершити військовий конфлікт.

"Поза сумнівом ситуація непроста, поза сумнівом будуть провокації, але настрій тут в Золотому у всіх гарний. І те, що йде не ескалація, а навпаки – мирний процес, що підтверджує ОБСЄ – це гарні сигнали, які обнадіюють та дають підстави вірити, що мир настане скоро", – резюмував Льовочкін.

Сьогодні, 5 листопада, члени парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони відвідали Золоте (Луганська область) для проведення моніторингової місії. Мета місії – з'ясувати поточний стан справ з розведенням протиборчих сторін.

Ця місія буде працювати в рамках постійно діючої групи для оперативного реагування на зміну ситуації в зоні ООС і, зокрема, на лінії розведення сил і засобів.