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  • В Україні створять новий "Фонд національного багатства" за 250 млн гривень
05 листопада 2019, вівторок, 16:16 16
Економіка 2019-11-05T16:23:36+02:00
Українські Новини
В Україні створять новий "Фонд національного багатства" за 250 млн гривень

В Україні створять новий "Фонд національного багатства" за 250 млн гривень

Фонд, Держбюджет-2019

Проект державного бюджету на 2020 рік, підготовлений до другого читання, передбачає виділення 250 млн гривень на створення "Фонду національного багатства".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на створення і функціонування Фонду планується виділити 250 млн гривень.

Також в цій сумі враховується поповнення статутного капіталу фонду.

Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%.

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