В Україні створять новий "Фонд національного багатства" за 250 млн гривень

Проект державного бюджету на 2020 рік, підготовлений до другого читання, передбачає виділення 250 млн гривень на створення "Фонду національного багатства". Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини. Згідно з ним, на створення і функціонування Фонду планується виділити 250 млн гривень. Також в цій сумі враховується поповнення статутного капіталу фонду. Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%.