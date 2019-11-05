З вікна психлікарні Павлова в Києві вистрибнули три дівчинки

У Подільському районі Києва патрульним надійшов виклик про нещасний випадок за адресою вулиця Кирилівська, 103. Там знаходиться психіатрична лікарня імені Павлова. В результаті інциденту постраждала 17-річна дівчина.

Все сталося в ніч з 4 на 5 листопада 23:37. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомляють власні джерела в правоохоронних органах, дві 15-річні та 17-річна дівчата вистрибнули з вікна відділення психіатричної лікарні, щоб втекти. В результаті стрибка наймолодша постраждала. Її госпіталізували.

Ще дві дівчини зникли, але пізніше правоохоронці з'ясували, що вони прямують до своєї тітки. Для подальших розглядів на місці працювала слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі.