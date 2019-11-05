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  • З вікна психлікарні Павлова в Києві вистрибнули три дівчинки
05 листопада 2019, вівторок, 15:57 32
Події 2019-11-05T18:30:05+02:00
Українські Новини
З вікна психлікарні Павлова в Києві вистрибнули три дівчинки

З вікна психлікарні Павлова в Києві вистрибнули три дівчинки

підлітки, психлікарня

У Подільському районі Києва патрульним надійшов виклик про нещасний випадок за адресою вулиця Кирилівська, 103. Там знаходиться психіатрична лікарня імені Павлова. В результаті інциденту постраждала 17-річна дівчина.

Все сталося в ніч з 4 на 5 листопада 23:37. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомляють власні джерела в правоохоронних органах, дві 15-річні та 17-річна дівчата вистрибнули з вікна відділення психіатричної лікарні, щоб втекти. В результаті стрибка наймолодша постраждала. Її госпіталізували.

Ще дві дівчини зникли, але пізніше правоохоронці з'ясували, що вони прямують до своєї тітки. Для подальших розглядів на місці працювала слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі.

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