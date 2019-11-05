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  • "Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін
05 листопада 2019, вівторок, 12:07 449
Політика 2019-11-05T12:35:32+02:00
Українські Новини
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін

"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін

Борис Ложкін
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook

Благодійні аукціони "Мистецтво заради життя", які проводяться Благодійним фондом Бориса Ложкіна, відзначили вже свій п'ятий ювілей. Нещодавно за кошти, зібрані на п'ятому аукціоні, було придбано та встановлено суперсучасне діагностичне обладнання в Центрі дитячої гепатології, - написав на своїй сторінці у Фейсбуці президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Благодійні аукціони "Мистецтво заради життя" об'єднали художників, скульпторів і меценатів заради спільної ідеї - допомоги дитячим медичним закладам України.

"Коли ми з Надією Шаломовою створювали благодійний фонд, у нас не було сумнівів з приводу того, чим він повинен займатися. Ми вибрали допомогу дітям, збереження їх життів і здоров'я", - згадує Борис Ложкін.

Чотири попередні аукціони дозволили закупити суперсучасне обладнання на 35 млн. гривень.

"Одержувачами були Центр дитячої кардіології та хірургії під керівництвом Іллі Ємця, а також Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, на базі якого ми побудували абсолютно нове відділення реабілітації недоношених дітей", - повідомляє подробиці Борис Ложкін.

Придбане обладнання унікально для України і відповідає провідним світовим медичним технологіям. З його допомогою вже були врятовані тисячі життів маленьких українців.

Фото: Борис Ложкін/FacebookФото: Борис Ложкін/Facebook

За кошти, зібрані на п'ятому благодійному аукціоні "Мистецтво заради життя", був придбаний і встановлений в Центрі дитячої гепатології апарат для проведення надточних ультразвукових досліджень, а також була обладнана палата інтенсивної терапії.

Нагадаємо, збір коштів для Центру дитячої гепатології проходив на аукціоні в березні поточного року. Борис Ложкін залишився задоволений результатами аукціону: "З радістю констатую, що мета досягнута, необхідні кошти зібрані. А значить, вже найближчим часом почнеться закупівля і передача обладнання".

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