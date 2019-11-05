У Львові погрожували підірвати обладміністрацію

Поліція евакуювала 5 листопада близько 200 осіб через повідомлення про замінування Львівської обласної державної адміністрації у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу. 5 листопада надійшла інформація про мінування Управління Служби безпеки України у Львівській області. Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.