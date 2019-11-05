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05 листопада 2019, вівторок, 11:56 16
Події 2019-11-05T11:58:18+02:00
Українські Новини
У Львові погрожували підірвати обладміністрацію

У Львові погрожували підірвати обладміністрацію

Хибне мінування

Поліція евакуювала 5 листопада близько 200 осіб через повідомлення про замінування Львівської обласної державної адміністрації у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

5 листопада надійшла інформація про мінування Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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