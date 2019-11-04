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04 листопада 2019, понеділок, 21:53 10
Європа 2019-11-04T22:45:01+02:00
Українські Новини
У Румунії обрали прем'єром однофамільця прем'єра Угорщини

У Румунії обрали прем'єром однофамільця прем'єра Угорщини

Румунія, Віктор Орбан, Людовик Орбан

Сьогодні, 4 листопада, у Румунії парламент обрав новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, який є однофамільцем прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє "ЕП" з посиланням на Mediafax.ro.

Так, повідомляється, що 240 депутатів проголосували 240 депутатів. Було схвалено уряд у складі 16 міністрів і його програму.

Наголошується, що це голосування стало важливим не тільки для Румунії, але і для Євросоюзу. оскільки нова Європейська комісія повинна була розпочати роботу ще 1 листопада, однак через політичні пертурбації в Румунії Бухарест затягнув з висуненням свого єврокомісара.

Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристського альянсу Європейської народної партії (ЄНП).

Президент Румунії Клаус Йоханніс попросив Орбана сформувати уряд після краху уряду соціал-демократів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці літа в Румунії тисячі людей прийшли на мітинг вимагати відставки уряду.

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