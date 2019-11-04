підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 20:49 8
Судова влада 2019-11-04T21:07:00+02:00
Українські Новини
Завербований бойовиками артилерист отримав 8 років в'язниці

Завербований бойовиками артилерист отримав 8 років в'язниці

Суд, Бойовики, вербування

Лисичанський міський суд Луганської області засудив до 8 років в'язниці завербованого бойовиками самопроголошеної "Луганської народної республіки" артилериста.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

Контррозвідники і слідчі встановили, що житель Дніпра у травні 2014 приєднався до незаконних збройних формувань.

Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову і спеціальну підготовку в тренувальному таборі для бойовиків у Бєлгороді в Росії.

Після навчання протягом п'яти років він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокільники та Дебальцеве.

Контррозвідники спільно з військовослужбовцями Збройних сил у березні затримали бойовика в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Затриманий розповів слідчим про тортури, вбивства, розбійні напади, грабежі та мародерство, які здійснювали бойовики.

Суд визнав його винним за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що російські спецслужби роблять спроби вербування 90% працюючих українців в РФ.

Завербованого Росією начальника охорони штурмової бригади ЗСУ звільнили від кримінальної відповідальності.

Більше новин про: Суд Бойовики вербування

Архів
Новини
4 країни продовжили санкції проти Росії слідом за Євросоюзом 21:21
МЗС Канади призначив нового посла в Україні 21:03
Завербований бойовиками артилерист отримав 8 років в'язниці 20:49
Українці віддають за комуналку понад третину доходу: топ-способи економії грошей 20:46
Долар до гривні обвалиться: експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку 20:30
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok