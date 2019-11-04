Завербований бойовиками артилерист отримав 8 років в'язниці

Лисичанський міський суд Луганської області засудив до 8 років в'язниці завербованого бойовиками самопроголошеної "Луганської народної республіки" артилериста.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

Контррозвідники і слідчі встановили, що житель Дніпра у травні 2014 приєднався до незаконних збройних формувань.

Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову і спеціальну підготовку в тренувальному таборі для бойовиків у Бєлгороді в Росії.

Після навчання протягом п'яти років він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокільники та Дебальцеве.

Контррозвідники спільно з військовослужбовцями Збройних сил у березні затримали бойовика в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Затриманий розповів слідчим про тортури, вбивства, розбійні напади, грабежі та мародерство, які здійснювали бойовики.

Суд визнав його винним за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що російські спецслужби роблять спроби вербування 90% працюючих українців в РФ.

Завербованого Росією начальника охорони штурмової бригади ЗСУ звільнили від кримінальної відповідальності.