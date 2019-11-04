Українці віддають за комуналку понад третину доходу: топ-способи економії грошей

Після того, як Кабмін збільшив з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій, деяким українцям доведеться платити за комуналку більше. Тим, у кого немає субсидій, і так доводиться віддавати за квартплату в опалювальний сезон 38% сукупного доходу сім'ї. Також з початком опалювального сезону рахунки в платіжках традиційно виростуть. Про те, як заощадити на комунальних платежах, розповідає "Сьогодні".

Почати можна з холодильника. Щомісяця він з'їдає 20% електрики. Завантажуйте його максимально, хоча б консервацією – тоді він рідше включатиметься. Не забувайте накривати каструлі з компотом або супом: чим вище вологість, тим сильніше працює компресор і, відповідно, більше накручує лічильник.

Також встановіть лічильники на холодну і гарячу воду. Адже без них ми платимо втричі більше! Якщо такі вже є, справа за малим:

"Треба насамперед перевірити витоки сантехніки. Це унітаз, це крани, душ", – говорить Дмитро Новицький, голова правління – гендиректор ЗАТ "АК "Київводоканал".

Здавалося б, якісь кілька крапель. Але, за словами експертів, 10 крапель на хвилину – це рівно 170 літрів води за місяць. А в рік – понад 2000 літрів. А ще не забудьте про аератори – спеціальні насадки для кранів.

"Насадочка на крани дозволяє додавати до струменя повітря, і створюється враження великого струменя води. Однак при цьому води використовується набагато менше", – говорить експерт.

Йдеться про 30%, що є суттєвою економією. А коштує така насадка лише 50 гривень.

Значно заощадити допоможе і побутова техніка. Йдеться про пральні та посудомийні машини. Якщо вони енергозберігаючого класу "А" – це економія півтисячі літрів води на тиждень.

Електроенергія. Як не дивно, але один з "найненажерливих" засобів побутової техніки – це фен. Але взимку без нього ніяк. В цілому тут діє правило "хочеш заощадити – доведеться розщедритися". По-перше, замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі – світлодіодні LED-лампи. Так, вони дорожче. Але й економія – 80%. А ще встановіть так званий "розумний", тобто двозонний лічильник. Його вартість досить значна – до трьох тисяч гривень. Правда, як переконують експерти, швидко окупиться.

"Є час, в яке він лічить за одним тарифом, за високим. Це вдень. А решту часу тариф дешевше – це вже ввечері і до ранку", – говорить Олександр Сеніч, голова правління ОСББ.

Газ. Його економити хоч і складніше, але теж цілком реально. Щоб даремно не гріти повітря в квартирі, контролюйте, щоб полум'я пальника не виходило за межі каструлі або сковорідки. Подбайте і про стан посуду. Деформоване дно призводить до перевитрати газу до 50%. А ось якщо живете в приватному будинку, то економія газу зазвичай означає економію тепла.

Найактуальніше і найдорожче – теплі батареї.

"Утеплення будинку, реконструкція системи опалення гарячого водопостачання будинку", – перелічує необхідні роботи Андрій Никончук, експерт в сфері житлово-комунальних послуг.

Простіше кажучи – спробуйте перетворити свій будинок на термос, як це зробили жителі однієї столичної багатоповерхівки.

"Банальна заміна вікон і дверей у місцях загального користування на енергоефективні, сучасні. Потім закриваються, грубо кажучи, дірки, які є в будинку, утеплюється повністю фасад будинку, утеплюється цоколь, підвал, техповерх. Утеплюються всі труби і тепломережі будинку. Максимально знижуються тепловтрати, наскільки це можливо", – ділиться Валерій Нікітченко, голова правління ОСББ.

А ще, щоб менше платити за комунальні послуги, в цьому будинку навіть встановили сонячні батареї. Правда, це задоволення не з дешевих. Тому люди об'єдналися в ОСББ, а потім взяли участь у програмі енергоефективності, де 70% витрат покриває держава.

"Комплекс наших заходів привів до зниження споживання теплової енергії в цьому будинку більше ніж на 60%. Це ціла низка заходів. Починаючи від повної термомодернізації будинку, закінчуючи утепленням труб", – ділиться Нікітченко.

Варто згадати і про автономні системи нагріву повітря і гарячої води. Це електричні або газові котли. З ними ми самі вирішуємо, коли батареї в квартирі будуть теплими. Але є одне але":

"Якщо хтось захоче від'єднуватися самостійно в багатоквартирному будинку, то це неможливо. Неможливо в тому випадку, якщо до цього не було ухвалено відповідне рішення на рівні багатоквартирного будинку. Чому? Тому що мова йде про колективне рішення, мова йде про загальнобудинкові системи опалення і гарячого водопостачання. Рішення має бути колективним. Більш того – ви не зможете встановити індивідуальний газовий котел, якщо живете в будинку вище десяти поверхів. Це заборонено законом. Тому вам доведеться шукати інші варіанти економії", – резюмує експерт.

Як повідомляли Українські Новини, витрати на опалення можна скоротити вдвічі. Тим часом платіжки за комуналку виростуть.