У Мінсоцполітики збираються обмежити виплати по народженню дитини

У Минсоцполиики вирішили не виплачувати допомогу при народженні дитини всім сім'ям, про що йдеться у новому законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Про це повідомляє канал 112.

Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги. Однак це не стосується дітей, які живуть в дитячих будинках і повністю забезпечуються державою.

Згідно з пояснювальною запискою, в цілому законопроект покликаний змінити порядок визначення розміру соціальних допомог - не прирівнювати їх у відсотковому або кратному співвідношенні до прожиткового мінімуму, а кожен рік встановлювати суми в законі про державний бюджет України.

Міністерство соціальної політики опублікувало документ для обговорення 28 жовтня, пропозиції можна надсилати до 28 листопада.

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