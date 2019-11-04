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04 листопада 2019, понеділок, 19:43 13
Суспільство 2019-11-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики збираються обмежити виплати по народженню дитини

У Мінсоцполітики збираються обмежити виплати по народженню дитини

Соціальні виплати, Мінсоцполітики України, виплати за дитину, Виплати при народженні
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

У Минсоцполиики вирішили не виплачувати допомогу при народженні дитини всім сім'ям, про що йдеться у новому законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Про це повідомляє канал 112.

Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги. Однак це не стосується дітей, які живуть в дитячих будинках і повністю забезпечуються державою.

Згідно з пояснювальною запискою, в цілому законопроект покликаний змінити порядок визначення розміру соціальних допомог - не прирівнювати їх у відсотковому або кратному співвідношенні до прожиткового мінімуму, а кожен рік встановлювати суми в законі про державний бюджет України.

Міністерство соціальної політики опублікувало документ для обговорення 28 жовтня, пропозиції можна надсилати до 28 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії.

Також і в Україні розпочнеться масштабна перевірка субсидіантів і пенсіонерів: як буде проходити верифікація.

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