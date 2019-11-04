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04 листопада 2019, понеділок, 17:37 13
Політика 2019-11-04T17:56:46+02:00
Українські Новини
НАБУ готує документи на екстрадицію з Литви екс-глави ДПЗКУ Вовчука

НАБУ готує документи на екстрадицію з Литви екс-глави ДПЗКУ Вовчука

НАБУ, екстрадиція, Петро Вовчук
Петро Вовчук. Фото: oligarh.medi
Петро Вовчук. Фото: oligarh.medi

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готує запит до Литви на екстрадицію в Україну колишнього голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука, який підозрюється в причетності до розкрадання 60 млн доларів державних коштів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Документи (на екстрадицію) готуються. Ми в процесі", - сказав він.

За словами співрозмовника, матеріали на екстрадицію Вовчука буде передано литовській стороні найближчим часом.

НАБУ і САП розраховують, що Литва видасть Вовчука Україні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-главу ДПЗКУ Вовчука в Литві.

НАБУ разыскивало Вовчука з березня 2017 року.

Раніше ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

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