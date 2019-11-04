НАБУ готує документи на екстрадицію з Литви екс-глави ДПЗКУ Вовчука

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готує запит до Литви на екстрадицію в Україну колишнього голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука, який підозрюється в причетності до розкрадання 60 млн доларів державних коштів. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Документи (на екстрадицію) готуються. Ми в процесі", - сказав він. За словами співрозмовника, матеріали на екстрадицію Вовчука буде передано литовській стороні найближчим часом. НАБУ і САП розраховують, що Литва видасть Вовчука Україні. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-главу ДПЗКУ Вовчука в Литві. НАБУ разыскивало Вовчука з березня 2017 року. Раніше ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу.