НАБУ готує документи на екстрадицію з Литви екс-глави ДПЗКУ Вовчука

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готує запит до Литви на екстрадицію в Україну колишнього голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука, який підозрюється в причетності до розкрадання 60 млн доларів державних коштів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Документи (на екстрадицію) готуються. Ми в процесі", - сказав він.

За словами співрозмовника, матеріали на екстрадицію Вовчука буде передано литовській стороні найближчим часом.

НАБУ і САП розраховують, що Литва видасть Вовчука Україні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-главу ДПЗКУ Вовчука в Литві.

НАБУ разыскивало Вовчука з березня 2017 року.

Раніше ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу.