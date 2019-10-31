Экс-главу ГПЗКУ Вовчука задержали в Литве: подозревают в расхищении $60 млн госсредств

Правоохранители задержали в Литве бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, передают Українськi Новини. "В г. Вильнюс (Литовская Республика) задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого Национальное бюро с марта 2017 разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долл. США ущерба предприятию", - сказано в нем. Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением ), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса. По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов. Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Двое подозреваемых в уголовном производстве пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долларов. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще 1 подозреваемый был объявлен в розыск. Как сообщали Українськi Новини, Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука. Он занимал должность председателя правления ГПЗКУ с 13 марта по 15 декабря 2014 года. Также ранее разыскиваемый за расхищение экс-глава Госнацпроекта Каськив был задержан в Панаме. Ранее ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.