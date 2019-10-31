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31 октября 2019, четверг, 17:05 105
Силовые структуры 2019-10-31T17:05:47+02:00
Українські Новини
Экс-главу ГПЗКУ Вовчука задержали в Литве: подозревают в расхищении $60 млн госсредств

Экс-главу ГПЗКУ Вовчука задержали в Литве: подозревают в расхищении $60 млн госсредств

Литва, Задержание, Бывшие чиновники, Расхищение

Правоохранители задержали в Литве бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, передают Українськi Новини.

"В г. Вильнюс (Литовская Республика) задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого Национальное бюро с марта 2017 разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долл. США ущерба предприятию", - сказано в нем.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением ), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию.

Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам.

В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Двое подозреваемых в уголовном производстве пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долларов.

Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд.

Еще 1 подозреваемый был объявлен в розыск.

Как сообщали Українськi Новини, Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука.

Он занимал должность председателя правления ГПЗКУ с 13 марта по 15 декабря 2014 года.

Также ранее разыскиваемый за расхищение экс-глава Госнацпроекта Каськив был задержан в Панаме.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.

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