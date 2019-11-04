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04 листопада 2019, понеділок, 15:57 16
Силові структури 2019-11-04T15:58:22+02:00
Українські Новини
ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка

ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка

СБУ, Сергій Семочко, ДБР, декларації
Семочко Сергій. Фото:
Семочко Сергій. Фото: "Ділова столиця"

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань вилучити у Служби безпеки України копії всіх декларацій колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та екс-начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка, починаючи з 2015 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Під час досудового розслідування за справою, в якій фігурує Семочко, у слідства виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження повних щорічних декларацій за період з 2015 року по теперішній час, поданих ним, з розкритою конфіденційною інформацією, а також копій і чернеток зазначених декларацій.

Суд надав слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до повних щорічних декларацій Семочка за період з 2015 року по дату винесення рішення, а також до інформації, коли подавалися декларації.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує справу проти Семочка. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка, так як контррозвідка виявила у його дружини російське громадянство.

У березні НАБУ закрило справу проти Семочка про незаконне збагачення.

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