ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань вилучити у Служби безпеки України копії всіх декларацій колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та екс-начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка, починаючи з 2015 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Під час досудового розслідування за справою, в якій фігурує Семочко, у слідства виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження повних щорічних декларацій за період з 2015 року по теперішній час, поданих ним, з розкритою конфіденційною інформацією, а також копій і чернеток зазначених декларацій.



Суд надав слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до повних щорічних декларацій Семочка за період з 2015 року по дату винесення рішення, а також до інформації, коли подавалися декларації.



Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує справу проти Семочка. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка, так як контррозвідка виявила у його дружини російське громадянство.



У березні НАБУ закрило справу проти Семочка про незаконне збагачення.