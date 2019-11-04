В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через ураганний вітер

У понеділок, 4 листопада в Києві та по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпеки.

Про це сказано в повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному.

Також У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Погода 4 листопада. Карта: Укргідрометцентр

Крім того, згідно з повідомленням Укргідрометцентру, вдень у понеділок по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах істотний дощ.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про штормовому вітрі і дощі.