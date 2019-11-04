Сьогодні річниця смерті Гандзюк

4 листопада 2019 річниця смерті виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій.

Троє учасників злочину, які не були виконавцями і організаторами, а саме водій і посібники, - пішли на співпрацю зі слідством і дав свідчення.

4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні від отриманих ран.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно працівників Головного управління Національної поліції у Херсонській області через недбалість при розслідуванні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

Тим часом, заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) Богдан Тиводар заявив, що є підстави вважати, що винні у смерті виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк незабаром будуть притягнуті до відповідальності.