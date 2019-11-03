Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ

Депутат Верховної Ради Ірина Луценко ("Європейська солідарність") написала заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело в апараті Верховної Ради.

За даними видання, Ірина Луценко написала заяву у зв'язку зі станом здоров'я і планує працювати в парламенті на найближчому пленарному тижні.

Документ в апарат Верховної Ради був поданий у п'ятницю, 1 листопада.

Про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко поінформований, зазначив співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.

Тим часом Ірина Луценко порадила Президенту Володимиру Зеленському не слухати олігархів і вивчити державну мову. Крім того, депутат згадала про міжнародної коаліції і порадила Зеленському співпрацювати з нею.