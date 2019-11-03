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03 листопада 2019, неділя, 21:26 136
Верховна Рада і партії 2019-11-03T21:41:43+02:00
Українські Новини
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ

Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ

Депутат, Рада, Ірина Луценко, складання повноважень
Ірина Луценко. Скріншот трансляції 112
Ірина Луценко. Скріншот трансляції 112

Депутат Верховної Ради Ірина Луценко ("Європейська солідарність") написала заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело в апараті Верховної Ради.

За даними видання, Ірина Луценко написала заяву у зв'язку зі станом здоров'я і планує працювати в парламенті на найближчому пленарному тижні.

Документ в апарат Верховної Ради був поданий у п'ятницю, 1 листопада.

Про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко поінформований, зазначив співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.

Тим часом Ірина Луценко порадила Президенту Володимиру Зеленському не слухати олігархів і вивчити державну мову. Крім того, депутат згадала про міжнародної коаліції і порадила Зеленському співпрацювати з нею.

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