На Airbnb заборонили здавати житло для вечірок: порушників будуть карати

Популярний в світі онлайн-сервіс з оренди житла подобово Airbnb вирішив заборонити здавати нерухомість для проведення вечірок. Таке рішення було прийнято після стрілянини в місті Оринда (штат Каліфорнія, США) в орендованому будинку.

Про це повідомив виконавчий директор і співзасновник Airbnb Брайан Но в Twitter, пише DW.

"Ми подвоюємо наші зусилля з боротьби з несанкціонованими вечірками, а також будемо позбуватися від образливого поведінки, що призводить, зокрема, до жахливих подій, свідками яких ми стали в Оринді", - написав Но.

Він анонсував серію заходів для підвищення безпеки сервісу. Так, заявки, автоматично позначені як потенційно становлять загрозу, будуть ще більш ретельно переглянуті співробітниками компанії.

Для реагування на інциденти, пов'язані з приватними вечірками, створюється спеціальна група. Її очолить Маргарет Річардсон, раніше входила до складу виконавчої команди сервісу. Їй належить розробити нові норми для подібних випадків. Порушникам загрожуватимуть негайних заходів, включаючи виключення з числа клієнтів сервісу.

"Те, що сталося увечері в четвер в Оринді (штат Каліфорнія), - жахливо. Я співчуваю сім'ям і сусідам, які постраждали від цієї трагедії. Ми працюємо над тим, щоб надати їм підтримку", - зазначив співзасновник онлайн-платформи.

Стрільба 31 жовтня на вечірці з нагоди святкування Хеллоуїна в Оринді призвела до загибелі п'яти осіб. На захід, оголошення про який було розміщено в інтернеті, прийшли близько 100 гостей. На місці події були знайдені дві одиниці вогнепальної зброї. Поліція встановлює винних. Житло зняла жінка, яка стверджувала, що хоче розмістити велику кількість родичів, які залишили свої будинки в охопленому природними пожежами сусідньому окрузі Сонома, уточнює AP.

Раніше сервіс Airbnb на основі даних бронювання оприлюднив топ-20 туристичних напрямків, які будуть популярні в 2020 році.

Тим часом на вечірці на честь Хелловіна в Німеччині отруїли газом 29 осіб.