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02 листопада 2019, субота, 23:40 9
Політика 2019-11-02T23:58:36+02:00
Українські Новини
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим

Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим

Бійка, Андрій Богдан, Іван Баканов, Станіслав Речинський
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан

Глава Офісу Президента Андрій Богдан, який, за словами журналіста Речинського побився у середу, 30 жовтня, з головою СБУ Іваном Бакановим, опублікував сьогодні ввечері, 2 листопада, свою фотографію, на якій відсутні будь-які наслідки бійки. Знімок був опублікований на сторінці Богдана в Facebook.

Так, опублікованій на фотографії можна бачити обличчя Богдана, на яке нанесені невеликі малюнки маркером.

Знімок глава Офісу Президента підписав із згадкою Баканова.

"Баканов не трапляйся на моєму шляху!!!! В наступний раз вип'ю всю кров))) Будеш котам хвости крутити!!!", - написав Богдан.

Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій БогданАндрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан

А журналіст Станіслав Речинський стверджував, що між Богданом і Бакановим сталася бійка, під час якої голові Офісу Президента вибили зуб.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст Речинський повідомив, що на Банковій нібито сталася бійка між Богданом і Бакановим через призначення начальника ГСУ СБУ. Також на своїй сторінці в Facebook журналістка Соня Кошкіна написала, що підтверджує дану інформацію.

Раніше депутати влаштували дві бійки за ранок в Раді.

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