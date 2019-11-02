На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст

Журналіст Станіслав Речинський заявив, що в середу, 30 жовтня, на Банковій відбулася бійка між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і главою Служби безпеки України Іванов Бакановим. Про це Речинський написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Речинський стверджує, що голові Офісу Президента в цій бійці вибили зуб.

За його словами, причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ.

"Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан з тих пір на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарева і Нескоромного. Дублика не підписав. Баканов - це Коломойський. І він зараз фактично керує СБУ. І це погано", - написав Речинський.

Також на пост Речинського відреагував смайлом депутат "Слуги народу" Давид Арахамія.

Зазначимо, що Речинський був прес-секретарем Служби безпеки України у 2005 році, коли очолював СБУ Олександр Турчинов. Журанлист часто пише про ситуацію в СБУ. Також з ним пов'язують сайт ОРД.

Також на своїй сторінці в Facebook журналістка Соня Кошкіна написала, що підтверджує дану інформацію.

"Фактаж весь підтверджую - перевірила. І по Богдану теж. Оцінки в мене дещо інші, але зараз важливий саме фактаж", - написала вона.

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