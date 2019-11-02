Одесити приносять квіти до місця демонтованого барельєфа Жукову

Сьогодні, 2 листопада, в Одесі жителі міста провели мітинг біля будівлі Приморського військкомату на вулиці Канатній проти знесення барельєфа маршала Жукова, який демонтували 31 жовтня. Про це повідомляє місцеве видання 048.

Так, повідомляється, що на акції зібралися понад 50 осіб і встановили біля військкомату фотографію барельєфа, поклавши до неї квіти.

Як повідомив активіст Дем'ян Ганул, невідомі безкоштовно роздавали людям квіти, щоб вони поклали їх до портрета Жукова.

За даними видання, в акції також взяв участь депутат Одеської міськради Богдан Гігантов, який раніше закликав мера зібрати позачергову сесію для розгляду питання про повернення барельєфа на місце, з якого його знесли кілька днів тому.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі демонтували барельєф маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військкомату в рамках закону про декомунізацію, який КС визнав конституційним.

А раніше, в 2018 році в Одеській області знайшли одного "забутого" останнього Леніна і відразу ж знесли його.