Любов, здоров'я, кар'єра: що радять сьогодні зірки

Сьогодні неділя і хочеться відпочивати і нічого не робити. Можливо, зірки впораються з цією місією за вас? Дізнайтеся, що обіцяє астрологічний прогноз кожному знаку зодіаку в цей вихідний.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Стосунки

Ви можете зустріти когось - відносини ці можуть бути пристрасними і прихованими. Можливо, це буде хтось із вашого минулого, з ким у вас є незавершені справи.

Здоров'я

Через проблеми у вас може виникати мігрень. Вам треба відпочити.

Кар'єра

Відкиньте емоції на роботі, вони будуть діяти як кислота і перешкодять зосередженності.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Стосунки

Пара суперечок з вашим партнером змусить вас засумніватися у ваших стосунках. Твоя друга половина звинувачує тебе в тому, що ти здаєшся занадто легко! Ваша поведінка так засмучує і дратує. Намагаючись впоратися з його або її критикою, ви вирішите ігнорувати свого коханця до кінця дня. Не хвилюйся, завтра все налагодиться.

Самотні тільці готові ризикнути і вирушити на пошуки любові. Ви можете вирішити підписатися на сайт знайомств або додаток цієї неділі. Вам сподобається спілкуватися в чаті з абсолютно незнайомою людиною, яка розділяє з вами ті ж захоплення.

Здоров'я

Регулярні фізичні вправи і дотримання збалансованої дієти допоможуть вам почуватися в тонусі.

Кар'єра

Якщо ви нервуєте з приводу майбутньої зустрічі, промови або інтерв'ю, потіште себе розслабляючою неділею. Не потрібно турбуватися: ти збираєшся справити враження на кожного зі своїх співрозмовників... Планети впевнені в цьому!

Близнюки (травень 21 - червень 21)

Стосунки

В даний момент над вашим любовним життям висить знак питання. У вас є сумніви, але рекомендується бути терплячими, оскільки зірки припускають, що ці почуття є лише тимчасовими. Щасливі дні повернуться, як тільки вплив Нептуна-Юпітера зникне і дозволить вам знову ясно бачити.

Здоров'я

Ви сьогодні дуже нервові! Заспокойтеся, то не будьте таким суворим з самим собою і постарайтеся поглянути на все з кращого боку.

Кар'єра

Основні зміни на роботі вже на горизонті, і вам рекомендується зберігати спокій і завжди залишатися дипломатичним, щоб зберегти свою кар'єру. Спробуйте побачити зміни в позитивному світлі.

Рак (червень 22 - липень 22)

Стосунки

Будьте впевнені в своєму майбутньому разом. Незважаючи на труднощі, ви відчуваєте, що ваша пара міцна. Вам з партнером потрібне перезавантаження. Щоб викликати пристрасть, змініть свої звички. Не сидіть вдома, сходіть куди-небудь ввечері і будьте уважні до свого партнера. Ваші почуття чекають, щоб їх відродили, щоб все повернулося на круги своя.

Якщо ви самотній рак, ваша ласкава і уважна натура - це ваші активи. Це може спокусити людей, з якими ви стикаєтеся. Але Сатурн, зіткнувшись з твоїм знаком, робить тебе боязким. Початок відносин викликає побоювання. Позбавтеся від негативних і непотрібних думок.

Здоров'я

Слідкуйте за вагою.

Кар'єра

Поточна діяльність не допоможе вам рухатися вперед. Ви виконуєте роботу, про яку вас просять, і тиск вас напружує. Ваша надзвичайна чутливість - додаткова мотивація, щоб кинути все. Цей новий курс звучить багатообіцяюче.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Стосунки

Ви завжди віддані собі і готові подолати будь-яку перешкоду, яка стоїть між вами і об'єктом вашої любові. Ви ідеалізуєте свого партнера.

Самотні леви шукають когось, ким зможуть захоплюватися. Яке полегшення - відчувати почуття до того, хто розділяє ваші цінності.

Здоров'я

Варто стримати всі свої неприємні думки і відкласти розмову про них на наступний раз.

Кар'єра

Уран може викликати радикальні зміни у вашій кар'єрі. Це може бути просування по службі, або ви можете повністю змінити кар'єру.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Стосунки

Настав час винагороди за вашу важку працю. Ваша терплячість і повага вирішують всі проблеми в стосунках. Ваша друга половина захоплюється таким позитивним мисленням. У вас двох спільні інтереси і бажання, і це головна причина, по якій ваше спільне життя проходить так гладко.

Самотні діви і не проти відносин, але не уявляють, де можна знайти когось, хто зацікавлений в них. Не будь таким критичним до себе! Ти набагато чарівніше, ніж думаєш.

Здоров'я

Ви будете почувати себе на вершині активності.

Кар'єра

Сьогодні ви можете вільно робити стільки ініціатив, скільки захочете. Не бійтеся показати, наскільки ви амбітні. Ваші колеги підтримують і захоплюються вами. Ти можеш довіряти людям, з якими працюєш.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Стосунки

Ваш поганий настрій впливає на ваші стосунки. Ви жадаєте незалежності і, можливо, навіть вирішите запропонувати зробити перерву. На щастя, ви добре поспілкуєтеся в останній момент, оскільки знаєте, що з деякими речами просто не варто поспішати.

Одиноким Терезам зірки радять припинити пошуки своєї другої половинки, оскільки сьогодні нічого доброго не вийде. Присвятіть час улюбленим кінотеатрам, їжі і прогулянкам на природі.

Здоров'я

Сьогодні ви отримали хороші новини і не можете стерти усмішку з обличчя.

Кар'єра

Зміни близько, і вам рекомендується підтримувати хороші стосунки з колегами у відділі кадрів, які допоможуть вирішити проблему. Правильно розіграйте свої карти, і вам вдасться уникнути катастрофи.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Стосунки

Обстановка розжарюється з кожною хвилиною. У вас виникли розбіжності практично у всьому: управління бюджетом, діти, виховання. На щастя, почуття гумору допомагає вам змінити русло цієї річки. Любов'ю і ласкою ви повинні поховати сокиру.

Нетактовність - причина безшлюбності одиноких скорпіонів. Можливо, вам не вистачає витонченості. Вас спокушає тільки інтрига. Скажімо так, щоб уникнути будь-яких проблем, ви повинні докласти зусиль до спілкування. Це важливо для вашої ситуації.

Здоров'я

Відпочити! Розумова і фізична втома накопичується. Ваше тіло потребує відпочинку.

Кар'єра

Якщо ви працюєте в команді, ваш темперамент викликає хаос у відділі. Різка реакція приносить проблеми. День не підходить для координації і довіри. Відсутність згуртованості серед колег створює негативну атмосферу.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Стосунки

Можливо, ви захочете проаналізувати ваші стосунки, щоб порівняти, як ви спілкувалися і як ви робите це зараз. Ви досягли прогресу?

Скорпіони-холостяки хочуть зустріти свою пару. Але є велика ймовірність, що ви занадто зосереджені на собі, щоб зрозуміти, чого хочуть інші люди.

Здоров'я

Юпітер змушує тебе хотіти солодкого. Обережно.

Кар'єра

Це дуже напружений період, і вам доведеться віддати всі свої сили. Вам потрібно буде адаптуватися до змін на ринку.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Стосунки

Тобі не завжди легко йти на компроміс. Але твої стосунки трохи розбалансовані. Почніть звертати більше уваги на мрії і бажання вашого партнера. Він намагається з усіх сил, щоб зробити вас щасливими, чого не можна сказати про вас. Дати коханій людині те, що він хоче, не ознака слабкості.

Здоров'я

Ти прекрасно себе почуваєш. Участь в незвичайних заходах розважить вас.

Кар'єра

Планети спонукають вас спілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Нові знайомі можуть розповісти вам про захоплюючі професійні можливості.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Стосунки

Венера дає вам крила і допомагає вам бачити світлу сторону, незважаючи на проблеми у вашому особистому житті. Ви вдячні, що у вас є такий добрий і уважний партнер, на якого можна покластися, коли справи йдуть погано. Єдина ложка дьогтю - те, що ваша схильність до надмірної реакції може привести вас до зриву вашого улюбленого сьогодні. Ти катаєшся на тонкому льоді.

Здоров'я

Ти виглядаєш і відчуваєш себе так, немов несеш весь світ на своїх плечах.

Кар'єра

Ваші проекти починають розвиватися, і немає ніяких сумнівів в тому, що ви виконали важку роботу. Ви в хороших стосунках зі своїми колегами, і всі в офісі підтримують вас. Яка додаткова мотивація може вам знадобитися?

Риби (лютий 20 - березень 20)

Стосунки

Ви жадаєте свободи. Вирішіть проблеми з вашим партнером раз і назавжди.

Одиноким рибам потрібно витратити час, щоб пізнати людину. Ви захоплюєтеся, і це не добре. Ви можете очікувати занадто багато від свого майбутнього партнера. Час - ваш кращий союзник для нових стосунках.

Здоров'я

Хаос і відсутність відпочинку змушують вас нервувати. Ізолюйте себе на час.

Кар'єра

Новий життєвий курс вже в дорозі. Але щоб рухатися вперед, потрібно пройти навчання. Атмосфера залишається змішаною. Ви можете позаздрити кращій роботі, ніж ваша. Ви відчуваєте себе дискредитованим. Ви розчаровані і хочете піти.

Нагадаємо, що говорить гороскоп для всіх знаків зодіаку в 2019 році. Крім того, український астролог поділився своїм прогнозом на сьогодні.