Гороскоп на завтра: астролог рассказал, как сделать воскресенье удачным

Пока субботний день только начинается, а планы как его провести рождаются за чашкой утреннего напитка, астрологи уже рассказали, на что обратить внимание сегодня, чтоб хорошо провести первый выходной. Астролог Максим Маярчук поделился своим прогнозом для всех знаков зодиака на завтра, 3 ноября, пишет decor.modaistile.

Овен

Вы сделаете все возможное, чтобы провести день плодотворно, ни минуты не потратить напрасно. Совсем не хочется сидеть без дела, даже отдыхать вы предпочитаете с пользой. Радует любая возможность научиться чему-то полезному, получить новый опыт, который может пригодиться.

Вторая половина дня подходит для общения. Это время, когда вы будете способны найти подход к самым разным людям. Неудивительно, что у вас появятся новые союзники. Также возможно начало дружеских или романтических отношений. Те и другие будут складываться гармонично, радуя вас.

Телец

Очень нервный, напряженный день. Достичь успеха можно, но это не случится само собой: вам придется бороться, причем порой – с очень сильными противниками. Не всегда оказывается достаточно собственных сил, а в выборе союзников нужно проявить разборчивость. Близкие во многом на вас рассчитывают; постарайтесь их не подвести.

Важно следить за порядком в финансовых делах. Тут проявленная небрежность может обернуться неприятностями. Не торопитесь делать покупки или вкладывать деньги в бизнес-проекты; к сожалению, в таких вещах легко ошибиться.

Близнецы

Старайтесь сохранять спокойствие. Сегодня это труднее, чем обычно, потому что эмоциональный фон неблагоприятен, настроение может часто меняться. Следите за тем, чтобы мимолетные переживания не мешали вам принимать важные решения, от которых может зависеть будущее. Любой шаг стоит как следует обдумать.

Желательно заниматься привычными делами; освоить что-то новое будет нелегко. Это не лучший день для экспериментов, но можно решиться на них, если вы уверены в поддержке союзников. Старые знакомые с удовольствием поддержат вас, дадут хорошие советы.

Рак

Это не самый плодотворный день. Многие начинания окажутся неудачными; это обидно, потому что на некоторые из них вы возлагали большие надежды. К тому же вы чаще обычного раздражаетесь из-за мелочей, и эмоции мешают сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Позже вы можете пожалеть о том, что не проявили больше настойчивости.

Постарайтесь избежать ссор; сегодня стоит приложить усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими, иначе вы потом будете сожалеть о своей несдержанности. Будьте особенно деликатны с близкими, ваши замечания могут их больно ранить.

Лев

Благоприятный день, обещающий перемены к лучшему в профессиональной сфере. Будет возможность решить организационные вопросы, определиться с планами на будущее. Не исключено, что вы поймете, куда двигаться дальше, как развивать свою карьеру именно в том русле, которое представляется особенно привлекательным.

Личная жизнь отходит на второй план, но близкие с пониманием отнесутся к тому, что сейчас у вас маловато времени на общение, и постараются поддержать. Во второй половине дня возможны неожиданные встречи, которые произведут на вас большое впечатление.

Дева

Трудно держать эмоции под контролем. Обычное самообладание изменяет вам, вы легко поддаетесь на провокации, можете говорить и делать то, о чем позже придется пожалеть. Проявите предусмотрительность – и позже вы не раз поблагодарите себя за это.

Не торопитесь принимать решения, связанные с деньгами. Тут не все так, как кажется на первый взгляд; вы можете ошибиться сами и ввести в заблуждение других. День подходит для семейных дел. Общение с близкими приносит радость. Во второй половине дня возможны неожиданные визиты и приятные встречи.

Весы

Важно сохранять спокойствие. Этот день несет много соблазнов и искушений, но вы сможете противостоять им, если будете помнить о самых важных своих целях, не пойдете на поводу у эмоций. Воздержитесь от необдуманных поступков и старайтесь не откровенничать с людьми, которых плохо знаете.

Могут оказаться удачными какие-то смелые начинания, вы порой добиваетесь успеха там, где не справились другие. Но это – не повод недооценивать чужой опыт, игнорировать хорошие советы. Наоборот, сейчас стоит особенно внимательно прислушаться к тем, кого вы уважаете.

Скорпион

День полон новых планов и интересных идей, которые вы вскоре захотите реализовать. Быстро запоминается информация, вам оказывается достаточно пары намеков, чтобы прийти к правильным выводам. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы укрепите свои профессиональные позиции или добьетесь успеха в деле, отнимавшем много сил.

Вероятны необычные знакомства. Они могут положить начало романтическим или дружеским отношениям, но тут многое будет зависеть от вашего желания и готовности проявить инициативу.

Стрелец

Нет серьезных оснований для волнений, но вы часто тревожитесь из-за пустяков, многое принимаете близко к сердцу. Иногда с вами нелегко поладить: даже в безобидных замечаниях окружающих вы находите тайный смысл, неизменно неприятный для себя. Это может привести к ссорам, если вы не возьмете себя в руки.

Вторая половина дня будет посвящена делам, которые вы предпочли бы поручить кому-то другому. Увы, заниматься ими нужно самостоятельно: лучше вас никто не справится. Хорошая новость заключается в том, что добиться нужного результата вы сможете быстрее, чем ожидали.

Козерог

Интересной и необычной будет первая половина дня. Становится возможным то, о чем прежде вы и мечтать всерьез не решались. Вы смотрите на вещи совсем не так, как другие. Окружающие сейчас не спорят, а прислушиваются к вашему мнению – оно их по-настоящему интересует.

Не исключены знакомства, которые поначалу будут полезными в деловом отношении, а со временем превратятся в приятную дружбу. Вы обаятельны и многим нравитесь, а сами стараетесь не доверять первому впечатлению. Такая осторожность оправдана.

Водолей

День благоприятен, нет особых причин для волнения и тревоги. Иногда вы остро реагируете на какие-то мелкие происшествия, но обычно сами понимаете, что особенно переживать из-за них не стоит. Могут возникать какие-то незначительные разногласия, но природная деликатность и отменное чувство юмора помогут вам сгладить острые углы.

День хорошо подходит для дел, которые не требуют спешки, позволяют двигаться к цели медленно, но верно. Вы аккуратны и внимательны к деталям, поэтому не допускаете ошибок.

Рыбы

Насыщенный день. Дел будет очень много, и едва ли вы сможете поручить хотя бы одно из них кому-то другому. Возможны разногласия с людьми, чье мнение для вас важно. Иногда вы чувствуете себя незаслуженно обиженными, не задумываясь о том, что и сами сказали лишнее. Лучше отложить обсуждение важных вопросов.

Вторая половина дня проходит спокойнее первой, дает возможность заняться тем, что вам действительно нравится. Не кажутся утомительными и скучными домашние дела, можно покупать мебель, бытовую технику и другие полезные вещи.