Суд заарештував незаконно побудовану надбудову на даху історичної будівлі на Майдані

Шевченківський районний суд Києва заарештував незаконно побудовану надбудову на даху будівлі біля Майдану Незалежності на вул. Софіївській, 1 в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Зазначено, що 13 жовтня поліція відкрила справу за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу. Правоохоронці встановили, що власниця квартири №11 в будинку на вул. Софіївській, 1 Олена Пічугіна незаконно почала реконструкцію даху будівлі і зведення на ній додаткових конструкцій.



Право власності на зазначену квартиру власниця отримала 19 березня поточного року. Поруч з будинком є 2 пам'ятки архітектури та історії місцевого значення (будинок прибутковий і садиба міська), а також будинок розташовується в межах охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського Собору, на території пам'ятки археології національного значення - культурний шар "Місто Ярослава" і на території пам'ятки містобудування місцевого значення - вулиця Хрещатик.



В ході проведення огляду місця події 12 жовтня правоохоронцями було зафіксовано блокування входу на дах будинку шляхом установки металевих дверей, що робить неможливим доступ інших мешканців будинку до даху, горища та ліфтовим шахтам, які є спільною власністю мешканців будинку.



Прокуратура встановила, що власниця квартири №11 незаконно почала будівництво поверху мансарди. Будь-яких дозвільних документів вона не отримувала.



16 жовтня слідство визнало квартиру Пічугіної, а також горище, дах і надбудову речовими доказами. Прокуратура також попросила суд накласти арешт на ці приміщення.



В кінці жовтня суд це клопотання задовольнив лише частково. Суд відмовився заарештовувати квартиру порушниці, але наклав арешт на горище і дах.



Як повідомляли Українські Новини, раніше Комунальне підприємство "Київблагоустрій" розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій на даху будівлі на Майдані Незалежності за адресою Софіївська, 1.



Будинок на вул. Софіївська, 1 не є пам'ятником, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.



Міські служби з 29 серпня намагалися отримати доступ до об'єкта, однак їм його не надали.