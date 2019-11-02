Майже 80% українців виступають за дозвіл внутрішнім переселенцям голосувати на всіх виборах

79,5% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології виступають за дозвіл внутрішньо переміщеним особам голосувати на всіх виборах, включаючи місцеві.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



На запитання, чи респонденти згодні з твердженням, що внутрішньо переміщеним особам варто надати право брати участь у всіх виборах, включаючи місцеві, 64,9% відповіли, що повністю згодні, 14,6% - частково згодні, 4,4% - повністю не згодні, 4,3% - частково не згодні, 11,8% - не змогли однозначно відповісти.



Опитування показало, що найбільшу підтримку в питанні надання права переселенцям голосувати на виборах висловлювали респонденти з півдня (90,9%) та сходу (93,1%) України, що можна пояснити тим, що ці регіони прийняли найбільше внутрішньо переміщених осіб, тому проблема реалізації виборчих прав є там більш гострою.

КМІС проводив опитування на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія.



Було опитано 2 035 осіб з усіх областей України (крім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.



Як повідомляли Українські Новини, менше чверті переселенців з Донбасу хочуть повернутися додому після закінчення війни.