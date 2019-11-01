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01 листопада 2019, пʼятниця, 23:30 8
Америка 2019-11-01T23:36:10+02:00
Українські Новини
Пітон найдовшого виду обвив шию жінки в Індіані і задушив її

Пітон найдовшого виду обвив шию жінки в Індіані і задушив її

США, Пітон, Змія
Сітчастий пітон. Фото: Вікіпедія
Сітчастий пітон. Фото: Вікіпедія

В штаті Індіана знайшли тіло 36-річної Лори Херст, шию якої обвив сітчастий пітон завдовжки близько 2,4 м, повідомляє "BBC Україна".

Коли поліцейські прибули на виклик, жінка вже не подавала ознак життя. В будинку, що розташований в містечку Оксфорд, також виявили ще 140 змій. За попередніми даними, будівля використовувалася саме для утримання плазунів.

Лора Хьорст була власницею приблизно 20 із цих змій, зазвичай вона приїздила до цього будинку двічі на тиждень. Будинок, згідно з повідомленнями, належить шерифу округу Бентон Дону Мансону - сам він мешкає по сусідству.

Журналістам він розповів, що знайшов тіло пані Хьорст на підлозі.

Представник поліції Кім Райлі каже, що особа, яка виявила пані Хьорст, змогла зняти пітона з її шиї, але лікарі швидкої, що прибули на виклик, врятувати її вже не могли.

За даними CNN, жінка приїхала до будинку, щоб перевірити, чи все в порядку з її зміями.

Також видання наводить кілька фактів про сітчастих питонів:

  • Це найдовші змії в світі, їх довжина може досягати 10 метрів
  • Вага сітчастих пітонів може досягати 145 кілограмів
  • Зазвичай вони живуть у густих вологих лісах і тримаються подалі від людей

Як повідомляли Українські Новини, килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії. Також в Австралії пітон виліз з унітазу і вкусив жінку.

Раніше в Києві на ліхтарі виявили величезного тигрового пітона.

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