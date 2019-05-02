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02 мая 2019, четверг, 21:03 29
Наука 2019-05-02T21:04:13+03:00
Українські Новини
Коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии

Коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии

Трехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Трехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife

Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трехглазой змеи, найденной на одной из дорог на севере страны. Власти Северной территории Австралии назвали находку необычной, сообщает "Русская служба BBC".

Змею обнаружили в марте неподалеку от городка Хампти Ду в 40 километрах от Дарвина. Очень молодой ковровый питон, которого назвали "Монти Пайтон", скончался через несколько недель после того, как его нашли.

Эксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По мнению специалистов, из-за деформации головы питону длинной в 40 сантиметров было трудно питаться.

Ветеринары сказали, что, судя по рентгеновским снимкам, у змеи не было двух срастившихся голов - только одна, но с тремя глазницами и тремя функционирующими глазами.

Серпентолог профессор Брайан Фрай из Квинслендского университета говорит, что подобные мутации - нормальный процесс эволюции.

"У каждого младенца есть какие-то мутации, просто в данном случае это выглядело особенно странно", - говорит он.

Трехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and WildlifeТрехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife

"Я еще ни разу не видел змею с тремя глазами, но у нас в лаборатории живет ковровый питон с двумя головами. Мы наблюдаем нечто подобное с сиамскими близнецами", - отмечает серпентолог.

По словам профессора, не исключено, что третий глаз питона достался ему от его близнеца, которого он абсорбировал в свое тело.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии питон вылез из унитаза и укусил женщину. Также к туристке в Австралии в сумку пробрался питон и сбросил в ней кожу.

Ранее в одном из озер Германии поймали огромную цветную анаконду.

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