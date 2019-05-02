Коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии

Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трехглазой змеи, найденной на одной из дорог на севере страны. Власти Северной территории Австралии назвали находку необычной, сообщает "Русская служба BBC".\r\nЗмею обнаружили в марте неподалеку от городка Хампти Ду в 40 километрах от Дарвина. Очень молодой ковровый питон, которого назвали "Монти Пайтон", скончался через несколько недель после того, как его нашли.\r\nЭксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По мнению специалистов, из-за деформации головы питону длинной в 40 сантиметров было трудно питаться.\r\nВетеринары сказали, что, судя по рентгеновским снимкам, у змеи не было двух срастившихся голов - только одна, но с тремя глазницами и тремя функционирующими глазами.\r\nСерпентолог профессор Брайан Фрай из Квинслендского университета говорит, что подобные мутации - нормальный процесс эволюции.\r\n"У каждого младенца есть какие-то мутации, просто в данном случае это выглядело особенно странно", - говорит он.\r\nТрехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife\r\n"Я еще ни разу не видел змею с тремя глазами, но у нас в лаборатории живет ковровый питон с двумя головами. Мы наблюдаем нечто подобное с сиамскими близнецами", - отмечает серпентолог.\r\nПо словам профессора, не исключено, что третий глаз питона достался ему от его близнеца, которого он абсорбировал в свое тело.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Австралии питон вылез из унитаза и укусил женщину. Также к туристке в Австралии в сумку пробрался питон и сбросил в ней кожу.\r\nРанее в одном из озер Германии поймали огромную цветную анаконду.