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  • У Росії ліквідували рух "За права людини" через "порушення закону"
01 листопада 2019, пʼятниця, 22:19 3
Світ 2019-11-01T22:31:45+02:00
Українські Новини
У Росії ліквідували рух "За права людини" через "порушення закону"

У Росії ліквідували рух "За права людини" через "порушення закону"

Росія, Права людини, порушення прав людини, Новини Росії
Права людини. Фото: pixabay
Права людини. Фото: pixabay

Рух Лева Пономарьова "За права людини" ліквідовано за рішенням Верховного суду Росії. Суд задовольнив позов міністерства юстиції, поданий в середині жовтня, повідомляє "Російська служба BBC".

"Ліквідувати загальноросійський громадський рух захисту прав людини "За права людини", його структурні підрозділи, виключити відомості про них з Єдиного реєстру юридичних осіб", - йдеться в рішенні суду.

Пономарьов заявив, що рух не припинить свою діяльність.

"Звичайно, ми продовжимо свою роботу. Збережемо свій основний кістяк. Робота буде продовжена як у Москві, так і по всій Росії", - сказав він.

Адвокат Карина Москаленко повідомила, що рішення про ліквідацію руху буде оскаржене, у тому числі в Європейському суді з прав людини.

У позові міністерства юстиції йшлося, що Генпрокуратура Росії в грудні 2018 року ініціювала перевірку організації, але до встановленого терміну рух не представив необхідних документів. У мін'юсті прийшли до висновку, що "рух здійснює статутну діяльність із грубими порушеннями законодавства Росії і положень свого статуту".

Відомство також зазначає, що прийнятий в 2014 році статут руху не відповідають поправками в Цивільний кодекс, який набрав чинності перед проведенням з'їзду організації. В русі ж відзначають, що тоді мін'юст успішно зареєстрував статут.

Крім того, претензії міністерства були пов'язані з численними штрафами, накладеними на співробітників руху Роскомнаглядом у зв'язку з невказанням ними статусу "іноземного агента" в загальнодоступних публікаціях.

Представники руху на засіданні в четвер просили відкласти процес для організації з'їзду організації, на якому всі виявлені недоліки будуть усунені.

"30 листопада буде скликано з'їзд руху, який усуне формальні порушення, встановлені мін'юстом", - сказав Пономарьов.

У мін'юсті у відповідь заявили, що всього рух допустив 13 порушень, з яких чотири - непереборні.

"Порушень статуту та закону при скликанні та проведенні з'їзду допущено багато, і все це представлено в органи влади. Це ж не міжсобойчик якийсь за чаєм. Це офіційна звітність, яку я не уявляю, як зараз виправити", - сказав представник мін'юсту.

Пономарьов раніше називав дії мін'юсту "помстою силовиків", пов'язаною з участю руху у захисті фігурантів справ "Мережі", "Хізб ут-Тахрір" і "Свідків Єгови" (всі три організації визнані екстремістськими і заборонені в Росії).

Як повідомляли Українські Новини, Росія проти була проти засідання в ООН, присвяченого правам людини. Згідно з доповіддю НАТО, РФ відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії.

Тим часом Amnesty International заявляє про погіршення ситуації з правами людини в Криму.

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