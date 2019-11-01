Біла білка біля замку королеви в Шотландії шокувала зоозахисників

Зоозахисникам на сході Шотландії вдалося сфотографувати рідкісну білку білого кольору в лісах області Дісайд, де знаходиться королівська резиденція Балморал, повідомляє "Російська служба BBC".

За даними експертів, це скоріше червона, ніж сіра білка, - видно, що в кисточках на її вухах відсутній сірий пігмент. Білку сфотографували екоактивісти, які займаються захистом популяції червоної білки на північному сході Шотландії.

Тепер їм належить з'ясувати, чи дійсно їм зустрілася білка-альбінос з червоними очима.

"Ми встановимо кілька віддалених камер, щоб спробувати отримати якісніші знімки, на яких було б краще видно очі. У будь-якому випадку, це рідкісна і цікава знахідка", - сказав зоозахисник Гвен Маггс.

Координатор Північно-Східного Шотландського партнерства з біорізноманіття Алекс Стюарт розповів, що частково білі тварини, - горобці, ворони, чорні дрозди і навіть їжаки, - час від часу з'являються, але це не справжні альбіноси.

"Подібні спостереження дійсно показують те, як важливо відкрито дивитися на світ - тут багато інших дивовижних диких тварин, яких можна побачити і почути, і навіть білі червоні білки", - додав він.

Біла білка. Фото: NESBIP

Як повідомляли Українські Новини, у Британії п'яна білка розгромила бар, в який заборонено приходити з тваринами. Також шведський фотограф відобразив Олімпійські ігри білок.

Тим часом у Дніпрі білка забігла в супермаркет, розкидала товари і налякала продавців.