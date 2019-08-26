В Днипре белка забежала в супермаркет, разбросала товары и напугала продавцов

В супермаркет Днепра забежала белка. Животное начала бегать по полкам с бытовой химией и разбрасывать товар. Об этом сообщает 34 телеканал.

Продавщицы супермаркета перепугались и бежали от грызуна. Животное прыгнуло на полку в магазине, разбросало товар и скрылось с места события. Об ущербе магазину ничего не сообщается в результате нападения белки.

Как сообщали Українські Новини, в киевском супермаркете кот поедал за витриной колбасу: теперь в соцсетях ищут марку этой колбасы.

Приключения с животными в супермаркетах происходят уже не в первый раз - вчера, например, киевлянку в супермаркете до крови укусила мышь. А в киевском супермаркете "Фуршет" словили кошку, справлявшую нужду в сахар.

Напомним, что ранее в интернете появилось видео, в котором белка побывала в качестве оператора. Эксперимент получился благодаря маленькой камере, которую замаскировали под орех. Белка, не распознав подвоха, ухватила камеру и побежала вверх по дереву.