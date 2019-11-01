Штраф до тисячі євро: в Австрії заборонили курити в барах і ресторанах

З 1 листопада в Австрії почала діяти заборона на куріння в барах і ресторанах. Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про заборону ще в липні схвалили в австрійському парламенті. Його підтримали всі партії, крім ультраправої Партії свободи.

Крім того, заборона на куріння також поширюється на кальяни і електронні сигарети. Куріння за межами ресторанів і барів, зокрема на терасах, дозволено.

Раніше курити в барах і ресторанах можна було, але в спеціально відведених місцях.

Громадяни, які порушать заборону, повинні будуть заплатити штраф до 1000 євро. Власникам закладів, де клієнтам дозволять курити, можуть загрожувати штрафи до 10 тис. євро, якщо порушення будуть повторюватися.

На сьогоднішній день в 17 країнах ЄС діють закони про заборону палити в певних місцях.

Згідно з даними Євростату, 30% австрійців старшого віку є курцями. Це - третій найвищий показник в ЄС.



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Тим часом пропаганда куріння у фільмах зросла на 80% за останні 2 роки.