підписатися на розсилку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 листопада 2019, пʼятниця, 18:01 3
Європа 2019-11-01T19:15:02+02:00
Українські Новини
Штраф до тисячі євро: в Австрії заборонили курити в барах і ресторанах

Штраф до тисячі євро: в Австрії заборонили курити в барах і ресторанах

Австрія, Куріння, Тютюнопаління, Паління, Заборона палити
Куріння. Фото: pixabay
Куріння. Фото: pixabay

З 1 листопада в Австрії почала діяти заборона на куріння в барах і ресторанах. Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про заборону ще в липні схвалили в австрійському парламенті. Його підтримали всі партії, крім ультраправої Партії свободи.

Крім того, заборона на куріння також поширюється на кальяни і електронні сигарети. Куріння за межами ресторанів і барів, зокрема на терасах, дозволено.

Раніше курити в барах і ресторанах можна було, але в спеціально відведених місцях.

Громадяни, які порушать заборону, повинні будуть заплатити штраф до 1000 євро. Власникам закладів, де клієнтам дозволять курити, можуть загрожувати штрафи до 10 тис. євро, якщо порушення будуть повторюватися.

На сьогоднішній день в 17 країнах ЄС діють закони про заборону палити в певних місцях.

Згідно з даними Євростату, 30% австрійців старшого віку є курцями. Це - третій найвищий показник в ЄС.


Як повідомляли Українські Новини, від куріння вейпа загинуло 19 осіб, більше тисячі захворіли.

Тим часом пропаганда куріння у фільмах зросла на 80% за останні 2 роки.

Більше новин про: Австрія Куріння Тютюнопаління Паління Заборона палити

Архів
Новини
Цемах заявив, що Нідерланди пропонували йому громадянство 19:35
Біля каміна у прямому ефірі: Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови із Зеленським 19:32
Розведення військ в Золотому завершилося, - штаб ООС 19:09
Зеленський призначив чернігівським губернатором Прокопенка 19:06
Місто має величезний запас земельних ділянок під забудову, – Вавриш 19:03
більше новин
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі "Роттердам+" 15:01
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
Ярославський розповів російському пропагандисту Соловйову, чому хоче побудувати новий аеропорт у Донецьку 14:07
більше новин
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців 11:21
Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok