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01 листопада 2019, пʼятниця, 17:30 11
Верховна Рада і партії 2019-11-01T19:15:02+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" виступили за легалізацію проституції

У "Слузі народу" виступили за легалізацію проституції

Слуга народу, Проституція, Легалізація проституції, Микита Потураєв
Микита Потураєв. Фото: .facebook.сом/nikita.poturaеv
Микита Потураєв. Фото: .facebook.сом/nikita.poturaеv

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв виступає за легалізацію проституції.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Існує підтверджена статистика, що в таких країнах, як наша - країнах третього світу - тільки легалізація секс-послуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДУ. Тому що тоді ми контролюємо цей процес, а зараз ми не контролюємо. У нас навіть немає, щоб ви розуміли, верифікованої інформації про кількість співробітниць в цій сфері і співробітників. У нас накладається історія з ін'єкційною наркоманією з історією з проституцією", - сказав Потураєв.

Політик зазначив, що питання проституції не актуальне, а парламент не підтримає відповідний законопроект.

"Законопроект такий існує насправді. Він не досконалий, але з ним можна працювати. Я просто не впевнений, що з таким ставленням до цих питань ми його приймемо, що ми його навіть почнемо розглядати... Якщо ми не зробимо з цим ринком нічого, то у нас постійно будуть проблеми", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, новий глава Нацполіції виступає за легалізацію проституції.

Тим часом Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

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