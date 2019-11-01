У "Слузі народу" виступили за легалізацію проституції

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв виступає за легалізацію проституції.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Існує підтверджена статистика, що в таких країнах, як наша - країнах третього світу - тільки легалізація секс-послуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДУ. Тому що тоді ми контролюємо цей процес, а зараз ми не контролюємо. У нас навіть немає, щоб ви розуміли, верифікованої інформації про кількість співробітниць в цій сфері і співробітників. У нас накладається історія з ін'єкційною наркоманією з історією з проституцією", - сказав Потураєв.

Політик зазначив, що питання проституції не актуальне, а парламент не підтримає відповідний законопроект.

"Законопроект такий існує насправді. Він не досконалий, але з ним можна працювати. Я просто не впевнений, що з таким ставленням до цих питань ми його приймемо, що ми його навіть почнемо розглядати... Якщо ми не зробимо з цим ринком нічого, то у нас постійно будуть проблеми", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, новий глава Нацполіції виступає за легалізацію проституції.

Тим часом Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".