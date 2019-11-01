В Україні вже більше двадцяти осіб захворіли на дифтерію

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляє, що наразі в Україні у 21 людини підтверджений діагноз дифтерії.

Про це вона сказала на брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні в Україні зареєстровану 21 людину, які мають підтверджений діагноз дифтерії. Основним способом попередження цієї хвороби є підвищення рівня вакцинації", - сказала міністр.

При цьому вона додала, що на даний момент державою закуплені і роздані медустановам всі вакцини, необхідні для вакцинації населення.

У цілому в Україні є 6,8 млн доз вакцини, проте рівень вакцинації не перевищує 60%.

При цьому керівник Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта додав, що в Україні також зафіксовано 31 випадок підозри на дифтерію.

Курпіта додав, що станом на кінець жовтня в Україні знаходиться 189 флаконів сироватки, які рівномірно розподілені по всій території України.

При цьому в Києві наразі знаходиться 5 флаконів сироватки.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун 2 роки не давала Києву сироватку від дифтерії.

Тим часом в Україні можлива епідемія дифтерії, всього половина українців зробили щеплення.