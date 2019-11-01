Депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський ("Слуга Народу") пропонує парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 голи.

Про це він повідомив на своїй Telegram-каналі.

"Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі інші, з 2023. Це чисто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, який усуває її. 23, так з 23-го, так би мовити)", - написав депутат.

Законопроект Бужанського "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо навчання державною мовою в освітніх закладах" зареєстрований в Раді 31 жовтня під №2362.

Але його текст за станом на 13:00 1 жовтня відсутній на сайті парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з чинним законом про освіту викладання мовами національних меншин може вестися в дошкільних закладах та у початковій школі. При цьому, відповідно до перехідних положень до закону викладання на офіційних мовах ЄС може вестися в середній школі до 1 вересня 2023 року, тоді як школярі, що навчалися іншими мовами нацменшин мають перейти на українську з 1 вересня 2020 року.

Тим часом третина українців категорично не схвалюють перехід на українську мову навчання в школах.