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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:17 9
Верховна Рада і партії 2019-11-01T14:41:38+02:00
Українські Новини
Депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року

Депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року

Верховна Рада, Українська мова, Слуга народу, Максим Бужанський

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський ("Слуга Народу") пропонує парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 голи.

Про це він повідомив на своїй Telegram-каналі.

"Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі інші, з 2023. Це чисто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, який усуває її. 23, так з 23-го, так би мовити)", - написав депутат.

Законопроект Бужанського "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо навчання державною мовою в освітніх закладах" зареєстрований в Раді 31 жовтня під №2362.

Але його текст за станом на 13:00 1 жовтня відсутній на сайті парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з чинним законом про освіту викладання мовами національних меншин може вестися в дошкільних закладах та у початковій школі. При цьому, відповідно до перехідних положень до закону викладання на офіційних мовах ЄС може вестися в середній школі до 1 вересня 2023 року, тоді як школярі, що навчалися іншими мовами нацменшин мають перейти на українську з 1 вересня 2020 року.

Тим часом третина українців категорично не схвалюють перехід на українську мову навчання в школах.

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