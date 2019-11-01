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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:12 133
Верховна Рада і партії 2019-11-01T15:15:02+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" наполягатиме на розслідуванні трагедії 2 травня в Одесі, – Льовочкін

"Платформа Бойка" наполягатиме на розслідуванні трагедії 2 травня в Одесі, – Льовочкін

Верховна Рада України, Тимчасова слідча комісія, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Одеська трагедія 2 травня 2014 року, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін (фракція "Опозиційний блок - За життя", ОПЗЖ) вважає, що як одесити, так й всі громадяни України повинні знати правду про трагедію, що сталася 2 травня 2014 року. Тому фракція ОПЗЖ буде наполягати на проведенні розслідування Одеської трагедії.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Льовочкін, коментуючи відмову парламенту створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з цього питання, заявив, що у чинної влади немає політичної волі для розслідування трагедії 2 травня.

"Ми вважаємо, що Одеса, одесити і вся Україна заслужили знати правду про трагедію 2 травня. Ми внесли відповідну постанову, запропонували створити спеціальну комісію в парламенті. Хоча розслідувати цей злочин повинен не парламент, а правоохоронні органи. П'ять років цього не робилося.  Але ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб цей злочин був розкритий, а винні були покарані", – наголосив Сергій Льовочкін.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада України відмовилася створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. За ухвалення проекту постанови №2198 проголосували лише 79 депутатів при мінімально необхідних 226.

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