Мер Одеси назвав вандалізмом демонтаж барельєфа маршала Жукова

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав вандалізмом демонтаж барельєфа радянського маршала Георгія Жукова, раніше розташованого на будівлі обласного військового комісаріату в Одесі.

Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогоднішня ситуація з демонтажем барельєфа маршалу Жукову - це відвертий плювок в обличчя одеситам. В першу чергу, тому, що є ініціативою окремих активістів, а не реальним волевиявленням жителів міста. Найцікавіше, що цей, по суті, акт вандалізму узгоджений з квартирно-експлуатаційним відділом Міноборони, який "не заперечував проти робіт з демонтажу пам'ятного знака".

Незалежно від подальшої долі барельєфу вважаю подібні дії неприпустимими, оскільки вони не лише не узгоджені з мешканцями, а й набирають широкого громадського резонансу. Рішення, яким пам'ятникам в Одесі бути, а яким - ні, будуть приймати виключно одесити", - написав Труханов.

Нагадаємо, Георгій Костянтинович Жуков - легендарний радянський полководець, маршал Радянського Союзу, який був однією з ключових фігур Червоної армії під час Великої Вітчизняної війни і згодом отримав в народі прізвисько "Маршал Перемоги".

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня в Одесі демонтували барельєф маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військового комісаріату.

19 червня Харківська міська рада перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова.