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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:38 11
Суспільство 2019-11-01T15:45:02+02:00
Українські Новини
Мер Одеси назвав вандалізмом демонтаж барельєфа маршала Жукова

Мер Одеси назвав вандалізмом демонтаж барельєфа маршала Жукова

Демонтаж, Барельєф, Вандалізм, Геннадій Труханов, Мер Одеси, Маршал Жуков
Геннадій Труханов. Фото: omr.gov.ua
Геннадій Труханов. Фото: omr.gov.ua

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав вандалізмом демонтаж барельєфа радянського маршала Георгія Жукова, раніше розташованого на будівлі обласного військового комісаріату в Одесі.

Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогоднішня ситуація з демонтажем барельєфа маршалу Жукову - це відвертий плювок в обличчя одеситам. В першу чергу, тому, що є ініціативою окремих активістів, а не реальним волевиявленням жителів міста. Найцікавіше, що цей, по суті, акт вандалізму узгоджений з квартирно-експлуатаційним відділом Міноборони, який "не заперечував проти робіт з демонтажу пам'ятного знака".

Незалежно від подальшої долі барельєфу вважаю подібні дії неприпустимими, оскільки вони не лише не узгоджені з мешканцями, а й набирають широкого громадського резонансу. Рішення, яким пам'ятникам в Одесі бути, а яким - ні, будуть приймати виключно одесити", - написав Труханов.

Нагадаємо, Георгій Костянтинович Жуков - легендарний радянський полководець, маршал Радянського Союзу, який був однією з ключових фігур Червоної армії під час Великої Вітчизняної війни і згодом отримав в народі прізвисько "Маршал Перемоги".

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня в Одесі демонтували барельєф маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військового комісаріату.

19 червня Харківська міська рада перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова.

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