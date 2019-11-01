Верховний Суд прийняв рішення: комбатові Семенченку можуть повернути його військові звання

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду постановив переглянути законність позбавлення колишнього депутата Верховної Ради Семена Семенченка військових звань "майор" і "капітан".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Командування Національної гвардії в грудні 2015 року позбавило екс-командира добровольчого батальйону "Донбас" військових звань "капітан резерву" та "майор резерву".

Семенченко оскаржив це рішення в суді.

У вересні 2016 року Окружний адмінсуд Києва повністю задовольнив його позов, але в листопаді того ж року апеляційна інстанція знову позбавила екс-депутата військових звань.

Семенченко подав касацію у Верховний Суд.

Він у своєму позові стверджує, що закінчив Севастопольський національний технічний університет з військовою кафедрою, але не може одержати відповідні документи у зв'язку з окупацією Криму.

Семенченко заявляє, що 13 серпня 2014 отримав тимчасове посвідчення офіцера, видане Військовим комісаром Вишгородського військкомату Київської області.

Тимчасове посвідчення, стверджує екс-депутат, є документом, який замінює військовий квиток, воно діє і ніким не скасоване.

Крім того, він підкреслює, що позбавляти його військових звань мав право тільки командувач Нацгвардією, а не виконуючий обов'язки.

Представник Нацгвардії, у свою чергу, в суді заявив, що при присвоєння офіцерських званні та при призначенні Семенченка командиром батальйону були допущені суттєві помилки з боку відповідальних осіб.

Також була надана довідка з архіву Міноборони, згідно з якою первинні військові звання Семенченку ніколи не надавалися.

"...документи, які він подав, ретельно не перевірялися у зв'язку з прийняттям на службу у військовому резерві великої кількості громадян у стислі терміни, враховуючи суспільно-політичну ситуацію на Сході держави і проведенням заходів антитерористичної операції", - встановило службове розслідування Нацгвардії.

У середині жовтня поточного року Верховний Суд частково задовольнив скаргу Семенченка.

Він зазначив, що наказ в. о. командувача Нацгвардією дійсно не містить посилань на нормативно-правові акти та законодавчі норми, що дозволяють позбавити Семенченка військового звання.

Також, на думку Верховного Суду, необхідно дослідити в судовому порядку обставини прийняття екс-депутата на службу та призначення його в батальйон.

Зважаючи на це, Верховний Суд доручив апеляційній інстанції (Шостому апеляційному адмінсуду) повторно розглянути справу про законність позбавлення Семенченко військових звань.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Семенченко заявив, що вирішив вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч".

17 жовтня Верховна Рада ліквідувала військове звання "прапорщик".