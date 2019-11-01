підписатися на розсилку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 листопада 2019, пʼятниця, 10:58 15
Фінанси 2019-11-01T13:00:04+02:00
Українські Новини
Залишок коштів у держскарбниці в жовтні скоротився

Залишок коштів у держскарбниці в жовтні скоротився

Держказначейство, Держказна, залишок коштів на ЄКР
Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився на 0,3% з 61,83 млрд гривень (на 1 вересня) до 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня).

Залишок коштів держскарбниці встановив новий рекорд 61,8 млрд.

Більше новин про: Держказначейство Держказна залишок коштів на ЄКР

Архів
Новини
ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис хабара співробітником ДФС, - Варченко 13:40
Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат 13:37
Власники паїв біля Офісу Президента вимагали скасувати мораторій на продаж землі 13:34
Рубль упав у київських обмінниках перед вихідними 13:17
КС визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії 13:16
більше новин
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня 14:06
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі "Роттердам+" 15:01
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
більше новин
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців 11:21
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 17:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok