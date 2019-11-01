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01 листопада 2019, пʼятниця, 08:51 20
Суспільство 2019-11-01T11:01:08+02:00
Українські Новини
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха

У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха

Археолог, Гродно, Білорусь, Археологічні розкопки, Володимир Мономах
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр

У Білорусі на території Нового замку в місті Гродно знайшли печатку, яка могла належати київському князю з династії Рюриковичів Володимиру Мономаху.

Печатку в замку знайшов археолог Іван Спірін, повідомляє прес-служба Гродненського державного історико-археологічного музею.

"На гродненських замках чергова цікава знахідка. Кілька днів тому мінський археолог Іван Спірін під час робіт на Новому замку знайшов печатку, яку сміливо можна віднести до перших років існування Гродно. Такі свинцеві печатки заживалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листами. З печаткою будуть працювати фахівці, але вже можна припустити, що вона належить князю Володимиру Мономаху, батьку гродненської княжни Гафії", - йдеться в ньому.

Наголошується, що на одній стороні друку зображений Василь Кесарійський (небесний покровитель Мономаха, який також мав ім'я Василь) а з іншого благопобажальний напис на давньоруській мові з проханням про божу допомогу.

"Такі печатки відносяться до пізнього періоду влади Володимира Мономаха (після 1113 р.). Нагадаємо, що в 1116 р. великий київський князь Володимир Мономах видав свою дочку Гафію за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) і згадується як гродненський князь у 1127 році — році першої літописної згадки про Гродно", - йдеться у повідомленні музею.

Друк Володимира Мономаха. Фото: museum-grodno.byДрук Володимира Мономаха. Фото: museum-grodno.by

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня у самісінькому центрі Львова на вул. Корнякта під час проведення археологічних робіт було виявлено стародавнє склепіння і залишки кам'яної стіни.

Раніше у Києві розкопали древню вулицю XVII-XVIII століть, а також на Подолі знайшли скарб з давніми римськими монетами і прикрасами.

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