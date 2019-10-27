подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
27 октября 2019, воскресенье, 23:29 118
Общество 2019-10-27T23:30:50+02:00
Українські Новини
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье

В центре Львова археологи нашли древнее подземелье

Львов, Подземелье, Археологи, Корнякта, Николай Шницар

25 октября в самом центре Львова на ул. Корнякта во время проведения археологических работ было обнаружено древнее своды и остатки каменной стены. Об этом сообщает "Гал-инфо".

Археолог НИЦ "Спасательная археологическая служба" Николай Шницар сообщил, что исследователям удалось выявить элементы кафеля и частицы керамической посуды. Более того, среди сопроводительного материала были монеты разного периода.

По словам исследователя, можно сделать предварительные предположения о том, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев. Как известно, он существовал здесь с 1703 года до 1848 года.

К тому же, внутри помещения нашли несколько костей, в частности, часть человеческой черепной коробки, что свидетельствует в пользу этой версии. Сейчас их передали антропологам для получения более подробной информации.

Сейчас на улице Корнякта продолжат ремонтные работы, которые начали без археологического надзора.


Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"
Подземелье во Львове. Фото:
Подземелье во Львове. Фото: "Гал-инфо"


Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили древние фермы майя при помощи лазерного сканирования. 

Больше новостей о: Львов Подземелье Археологи Корнякта Николай Шницар

Архив
Новости
Министр культуры не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале" 23:53
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Разумков надеется, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится 22:31
Ветераны вывезли оружие из Золотого в сопровождении полиции 22:10
"Динамо" не смогло обыграть "Карпаты" 21:47
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка 08:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok