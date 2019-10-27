В центре Львова археологи нашли древнее подземелье

25 октября в самом центре Львова на ул. Корнякта во время проведения археологических работ было обнаружено древнее своды и остатки каменной стены. Об этом сообщает "Гал-инфо".

Археолог НИЦ "Спасательная археологическая служба" Николай Шницар сообщил, что исследователям удалось выявить элементы кафеля и частицы керамической посуды. Более того, среди сопроводительного материала были монеты разного периода.

По словам исследователя, можно сделать предварительные предположения о том, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев. Как известно, он существовал здесь с 1703 года до 1848 года.

К тому же, внутри помещения нашли несколько костей, в частности, часть человеческой черепной коробки, что свидетельствует в пользу этой версии. Сейчас их передали антропологам для получения более подробной информации.

Сейчас на улице Корнякта продолжат ремонтные работы, которые начали без археологического надзора.



