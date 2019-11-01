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01 листопада 2019, пʼятниця, 00:05 4
Суспільство 2019-11-01T00:06:23+02:00
Українські Новини
Вранці відкриють рух автомобілів по мосту Метро через Русанівську протоку

Вранці відкриють рух автомобілів по мосту Метро через Русанівську протоку

Ремонт, Обмеження руху транспорту, Міст Метро
Міст Метро в Києві. Фото: tsn.ua
Міст Метро в Києві. Фото: tsn.ua

у Києві 1 листопада основні роботи з капітального ремонту моста Метро через Русанівську протоку річки Дніпро будуть завершені і буде повністю відновлено рух автотранспорту. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської влади.

"Ще в 2017 році фахівці обстежили міст. За висновком комплексного спеціального обстеження, загальний експлуатаційний стан споруди було визначено як "непрацездатна". Простими словами, стан мосту не дозволяло його подальшу безпечну експлуатацію. Тому було прийнято рішення про проведення капітального ремонту", – зазначив Поворозник

Як повідомляється, капітальний ремонт розпочали у вересні 2018 року. У тому ж році був виконаний ремонт мостового полотна на трьох прогонах з влаштуванням гідроізоляції і нижнього шару асфальтобетонного покриття. Було розібрано старі конструкції тротуарних блоків і розпочався монтаж нових конструкцій тротуару.

Раніше Управління державної охорони попереджало, що 30-31 жовтня у зв'язку з візитом генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенса Столтенберга в Україну в Києві може бути обмежено руху транспорту по Бориспільському шосе і на окремих ділянках вулиць 6 районів

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