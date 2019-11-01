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  • Заразний і смертельний: як не переплутати грип із застудою
01 листопада 2019, пʼятниця, 06:30 9
Життя 2019-11-01T08:15:02+02:00
Українські Новини
Заразний і смертельний: як не переплутати грип із застудою

Заразний і смертельний: як не переплутати грип із застудою

Грип, застуда, ГРВІ, епідемія, Вірус
Грип. Фото: freepick
Грип. Фото: freepick

Небезпеку грипу недооцінюють. Між тим він є одним з найбільш серйозних і масових захворювань серед інших вірусних інфекцій. Сезонний грип, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно викликає від 3 млн до 5 млн випадків важкої хвороби і призводить до 250-500 тис. смертей.

З усіх випадків інфекційних захворювань на грип та ГРВІ становлять 95%.

ГРВІ і грип: чи є різниця?

Застуда - це побутова народна назва всіх нездужань, пов'язаних або з переохолодженням, або з захворюванням верхніх дихальних шляхів, включно з вірусними інфекціями.

У Міжнародній класифікації хвороб (МКХ 10) поняття "застуда" немає. Грип - інфекційне захворювання, яке викликане вірусами.

Незважаючи на розвиток науки, людству досі не вдалося повністю перемогти грип. Це пов'язано з його здатністю швидко еволюціонувати.

Як повідомляли Українські Новини, існує ряд міфів щодо лікування грипу, серед яких лікування антибіотиками, часником і цибулею. Супрун поділилася порадами як лікувати грип і у скільки обійдуться ліки проти грипу.

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